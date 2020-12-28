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    28 декабря 2020, 16:02

    Безопасность и комфорт будут главными приоритетами для проекта «Зима в Подмосковье» — Виртуозова

    Анастасия Калинина, Анастасия Аброськина

    Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова заявила, что в реализации проекта «Зима в Подмосковье» существует два приоритета  — это безопасность и комфорт. По ее словам, в этому году проект готовили в новых и необычных условиях.
    Безопасность и комфорт будут главными приоритетами для проекта «Зима в Подмосковье» — Виртуозова

    Виртуозова отметила, что в первую очередь это касается ковидных ограничений. Из-за этого большинство жителей Подмосковья и соседних регионов останутся на новогодние праздники дома.

    «Поэтому, конечно, мы ожидаем, что в наших парках, на катках, на лыжных трассах будет достаточно много людей. Исходя из этого, мы для себя поставили два приоритета в реализации проекта „Зима в Подмосковье“ — это безопасность и комфорт», — сообщила она.

    Что касается безопасности, то все действия координируются с Роспотребнадзором. Благодаря этому исключаются ненужные риски.

    «На любое мероприятие, где нужны билеты, их можно купить онлайн, чтобы избежать очередей. Действуют ограничения по числу посетителей в каждый отрезок времени. И средства индивидуальной защиты, безусловно. Их выдадут на месте, если забыли дома». — напомнила вице-губернатор.

    Для размещения в гостиницах необходимо предоставить справку. Виртуозова добавила, что эта мера будет действовать все праздники. Так, по ее мнению, все посетители смогут почувствовать себя более безопасно.