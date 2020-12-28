Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова заявила, что в реализации проекта «Зима в Подмосковье» существует два приоритета — это безопасность и комфорт. По ее словам, в этому году проект готовили в новых и необычных условиях.

Виртуозова отметила, что в первую очередь это касается ковидных ограничений. Из-за этого большинство жителей Подмосковья и соседних регионов останутся на новогодние праздники дома.

«Поэтому, конечно, мы ожидаем, что в наших парках, на катках, на лыжных трассах будет достаточно много людей. Исходя из этого, мы для себя поставили два приоритета в реализации проекта „Зима в Подмосковье“ — это безопасность и комфорт», — сообщила она.

Что касается безопасности, то все действия координируются с Роспотребнадзором. Благодаря этому исключаются ненужные риски.

«На любое мероприятие, где нужны билеты, их можно купить онлайн, чтобы избежать очередей. Действуют ограничения по числу посетителей в каждый отрезок времени. И средства индивидуальной защиты, безусловно. Их выдадут на месте, если забыли дома». — напомнила вице-губернатор.

Для размещения в гостиницах необходимо предоставить справку. Виртуозова добавила, что эта мера будет действовать все праздники. Так, по ее мнению, все посетители смогут почувствовать себя более безопасно.