Новогоднее настроение в деталях. Города Подмосковья украсили к праздникам

Яркая иллюминация, украшенные елки с гирляндами и тематические фотозоны — все это подготовили для жителей Подмосковья. До Нового года остается чуть больше недели, поэтому самое время отправиться за праздничным настроением. Собрали фотографии самых красивых мест для прогулок и снимков.

Украшать подмосковные города начали еще до начала декабря. Всего в регионе появилось 1985 новогодних елей, более трех тысяч объемных световых конструкций и свыше 12 тысяч световых кронштейнов. Еще для жителей установили 1850 плакатов с поздравлениями, а деревья преобразили шестью тысячами гирлянд. Не забыли и о фасадах зданий. Праздничные украшения появились на 3,5 тысячи строений. Всю эту красоту установили в регионе в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Жители и гости области уже поделились в соцсетях фотографиями наряженных городов.

Солнечногорск

В Солнечногорске новогоднее настроение можно получить у такой праздничной ели. Высокое дерево украсили разноцветными шарами и гирляндами. Если просмотреть карусель, то можно увидеть множество инсталляций, на фоне которых получатся памятные снимки.

В поселке Поварово украсили Дом культуры. У здания появились карета, олень с санями и тоннель желаний. Перед входом в арку нужно подумать о самой сокровенной мечте — и она обязательно сбудется.

Еще в Солнечногорске можно найти целый оркестр снеговиков и сделать с ними всевозможные снимки.

«Вот так выйдешь из дома воздухом подышать, а там немного новогоднего настроения и зимней сказки», — поделился один из местных жителей в соцсети.

Химки

Новогодняя атмосфера сейчас царит и в подмосковных Химках. Там можно попасть внутрь елочного шара, увидеть карету Золушки и прогуляться среди украшенных огоньками деревьев. Даже колесо обозрения подстроилось под приближающийся праздник, превратившись в куранты.

Кроме того, в Химках оборудовали каток, на котором установили новогоднюю ель. Украшена она в лучших традициях праздника красной звездой и множеством шаров.

Если елки уже надоели, можно сфотографироваться вот с таким золотым оленем.

Королев

Жители и гости Королева могут полюбоваться сразу несколькими лесными красавицами. В вечернее время ели выглядят еще более эффектно. Особенно празднично смотрится звезда на верхушке дерева.

А эта елка украшена яркими гирляндами. Кроме того, вокруг нее выставили домики с подсветкой, которые также могут послужить фотозоной.

Можно сделать кадр рядом с новой датой. Компаньонами на фотосессии станут вот такие веселые снеговики.

Для самых маленьких в Королеве и других городах Подмосковья открыли почту Деда Мороза. Яркие ящики со снеговиками можно найти в парках.

Балашиха

Улицы Балашихи превратились в волшебный лес со своими обитателями. Город украсили фигурами зайцев, оленей с ветвистыми рогами, лис и медведей. В вечернее время они подсвечиваются голубым цветом. В центре же установлена новогодняя елка, от которой во все стороны тянутся гирлянды.

В Балашихе украшены не только главные улицы, но и жилые дворы. Жильцы этого подъезда решили устроить красоту прямо на первом этаже. Получилось неплохо.

Есть и такая праздничная ель в городе. Найти ее можно у Ледового дворца.

Красногорск

В красногорском городском парке можно не просто прогуляться среди инсталляций, но и посетить резиденцию Деда Мороза. Заснеженный домик украсит любой кадр.

«Очень красиво и празднично сейчас в парке. Возможно, именно поэтому я и люблю Новый год: по всей стране елки, гирлянды и любимые сказочные герои», — поделилась автор фотокарусели.

Здесь же можно пройтись по лесу с подсветкой и воспользоваться почтой Деда Мороза.

Орехово-Зуево

Не меньше фотозон сделали в Орехово-Зуеве. На улицах можно даже встретить Снегурочку с Дедом Морозом.

Главным центром притяжения, конечно же, остается новогодняя елка.

А эта девушка показала подписчикам ролик, снятый среди огромных цифр 2021.

«Наконец-то добралась до новой инсталляции в Парке Победы», — написала она.

Домодедово

Если в других городах региона деревья решили обмотать гирляндами, то в Домодедове сделали необычную подсветку. Ели подсветили снизу зеленым и синим цветами, что создало особенный эффект.

Не обошлось и без украшенной ели с другими инсталляциями и фотозонами. Есть где разгуляться любителям атмосферных фотографий.

Подольск

В парке имени Талалихина можно погреть руки у такого костра с логотипом «Зимы в Подмосковье».

Отсчет до Нового года в городе ведет башня с часами. Рядом с ней можно прогуляться под арками.

«Новогоднее настроение в нашем парке», — подписала свой снимок жительница Подольска.

А еще на городских улицах появились светящиеся шары.

Благодаря такой инсталляции можно почувствовать себя музыкантом.

Серпухов

Продолжили тему курантов в Серпухове. Там установили большой циферблат с двумя елками. Это фото напоминает знаменитую песню про пять минут.

Но это не единственные новогодние ели в городе. Есть еще такая украшенная синими снежинками красавица.

Клин

К вопросу оформления елки в Клину подошли с креативом. Там под новогоднее дерево стилизовали один из выключенных на зиму фонтанов. С первого взгляда даже и не поймешь, в чем подвох.

Есть в городе и традиционные ели, а также праздничная иллюминация и инсталляции. Можно выбрать на любой вкус.

Воскресенск

На входе в усадьбу Кривякино гостей встречает снегирь. На главной сцене — ангел, а на площади у главной сцены расположились цифры предстоящего года.

Ногинск

В центральном парке Ногинска елка переливается разноцветными ромбами. Световые арки и шары создают ощущение настоящего волшебства.