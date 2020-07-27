Богатый урожай зерновых и бобовых. В Подмосковье приступили к сбору колосовых культур

В регионе уже убирают озимую пшеницу. К работе приступили в южных городских округах. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия области Андрей Разин.

В этом году предстоит убрать 164,6 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур, что на 7% больше, чем в прошлом году Андрей Разин.

Он подчеркнул, что масличные культуры соберут с площади 37,3 тысячи гектаров. Это на 38% превысит прошлогодние показатели. Зерновых и зернобобовых тоже ожидается больше — порядка 400 тысяч тонн. В прошлом году было 388 тысяч тонн.

По прогнозам специалистов, в этом году на полях региона валовой сбор зерна будет не менее уровня прошлого года Андрей Разин.

Министр отметил, что вместе с аграриями специалисты оценили урожайность полей, состояние посевов, новой техники. Проверка коснулась и организации уборочных работ.

Ранее Андрей Разин сообщил, что в Подмосковье стартовал сезон уборки урожая молодой капусты. Сельхозпроизводители собрали около 120 тонн ранних сортов. Первые овощи начали появляться на прилавках рынков и торговых сетей.