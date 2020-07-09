Подмосковье собрало первые 120 тонн ранней капусты. Ее уже можно купить
Несмотря на переменчивую погоду, вырастили урожай хорошего качества. Но из-за таких условий и пандемии собирать его стали позднее обычного. Об этом сказал министр сельского хозяйства и продовольствия области Андрей Разин.
В этом году затяжная весна, не очень теплый май, дождливый и нежаркий июнь, а также пандемия коронавируса отодвинули сроки уборки. Несмотря на все это, мы вырастили неплохой и качественный урожайАндрей Разин.
Первую партию капусты поставили аграрии из Озер — больше 65 тонн, а также из Серпухова — 55. В округах убрали по два гектара земли. Овощи собрали для жителей Подмосковья и столицы.
Например, холдинг «ОСП Агро» из Озер получил 38 тонн ранних сортов, убрав лишь 1,2 гектара земли. Он сразу начал поставлять свежие овощи на рынки и в супермаркеты.
«А всего площадь посадки капусты на предприятии составила 253 гектара», — отметил Андрей Разин.
И, по словам президента компании Игоря Исаева, проращивание семян в кассетах позволяет получить рассаду, которая устойчива к заболеваниям. Вместе с тем прогрессивный метод дает богатый урожай.
Андрей Разин добавил, что основной объем овощей Подмосковье начнет собирать в конце августа и осенью.
Московская область третий год на 100% выполняет показатель по самообеспеченности овощами защищенного грунта.
И министр подчеркнул, что регион сможет занять второе место в России по объемам такого производства. А поспособствует этому запуск в 2020 году новых тепличных комплексов.