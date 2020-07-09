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    09 июля 2020, 10:24

    Подмосковье собрало первые 120 тонн ранней капусты. Ее уже можно купить

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    В Подмосковье стартовал сезон уборки урожая молодой капусты. Сельхозпроизводители собрали около 120 тонн ранних сортов. Первые овощи уже начали появляться на прилавках рынков и торговых сетей.
    Подмосковье собрало первые 120 тонн ранней капусты. Ее уже можно купить

    Несмотря на переменчивую погоду, вырастили урожай хорошего качества. Но из-за таких условий и пандемии собирать его стали позднее обычного. Об этом сказал министр сельского хозяйства и продовольствия области Андрей Разин.

    В этом году затяжная весна, не очень теплый май, дождливый и нежаркий июнь, а также пандемия коронавируса отодвинули сроки уборки. Несмотря на все это, мы вырастили неплохой и качественный урожай

    Андрей Разин.

    Первую партию капусты поставили аграрии из Озер — больше 65 тонн, а также из Серпухова — 55. В округах убрали по два гектара земли. Овощи собрали для жителей Подмосковья и столицы.

    Подмосковье собрало первые 120 тонн ранней капусты. Ее уже можно купить | Изображение 1

    Например, холдинг «ОСП Агро» из Озер получил 38 тонн ранних сортов, убрав лишь 1,2 гектара земли. Он сразу начал поставлять свежие овощи на рынки и в супермаркеты.

    «А всего площадь посадки капусты на предприятии составила 253 гектара», — отметил Андрей Разин.

    И, по словам президента компании Игоря Исаева, проращивание семян в кассетах позволяет получить рассаду, которая устойчива к заболеваниям. Вместе с тем прогрессивный метод дает богатый урожай.

    Подмосковье собрало первые 120 тонн ранней капусты. Ее уже можно купить | Изображение 2

    Андрей Разин добавил, что основной объем овощей Подмосковье начнет собирать в конце августа и осенью.

    Московская область третий год на 100% выполняет показатель по самообеспеченности овощами защищенного грунта.

    И министр подчеркнул, что регион сможет занять второе место в России по объемам такого производства. А поспособствует этому запуск в 2020 году новых тепличных комплексов.