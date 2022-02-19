Акция в поддержку лыжника Большунова прошла в парках Подмосковья

Победителя Олимпийских игр в Пекине лыжника Александра Большунова поддержали жители Подмосковья. Они вышли на пробежку в парки, где проходила акция «Бежим с Большуновым».

Волонтеры раздали участникам пробежки ленточку с российским триколором, а после жители отправлялись на преодоление дистанции. Так как в Московской области установилась теплая погода, можно было не надевать лыжи. Достаточно было просто пробежать.

Александр Большунов стал лидером в мужском лыжном марафоне. Для него это уже третье золото Олимпийских игр. Также в активе спортсмена есть серебряная и бронзовая медали.

Второе место в марафоне занял еще один россиянин — Иван Якимушкин. Третьим к финишу пришел норвежец Симен Крюгер. Организаторы соревнований сократили дистанцию с 50 до 30 километров из-за сильного мороза и ветра.

Поболеть за российских спортсменов жители Подмосковья могут в специально организованных фан-зонах, открытых по решению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Там разместили большие экраны, а в выходные дни посетители могут принять участие в развлекательных программах и мастер-классах известных спортсменов.

Фан-зоны работают в сквере «Юбилейный» в Химках, на набережной Павшинской поймы в Красногорске и в трех парках: Малевича и имени Лазутиной в Одинцове, «Елочки» в Домодедове.

Перед началом Олимпийских игр Андрей Воробьев напомнил, что в Пекин отправились 27 спортсменов из Подмосковья. Среди них конькобежки Наталья Воронина и Елизавета Голубева, которые готовились к соревнованиям в Коломне. Кроме того, в Олимпийских играх примут участие саночники, бобслеисты, фристайлисты и хоккеистки во главе с нападающей дмитровского «Торнадо» Анной Шохиной.