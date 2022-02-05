Олимпийские фан-зоны Подмосковья приняли первых посетителей

Болеть за российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине лучше всего на свежем воздухе. По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе начали работать пять фан-зон. Сегодня туда пришли первые болельщики.

В наполненном олимпийской тематикой пространстве следить за российскими спортсменами можно на огромных экранах. Все соревнования транслируются в прямом эфире. Также для посетителей на месте организовали пункты питания и фотозоны.

Посетители фан-зон получили возможность пообщаться со знаменитыми спортсменами. В первый день работы свои мастер-классы провели керлингистка Людмила Прививкова, хоккеистка Евгения Дюпина и лыжник Алексей Петухов.

По выходным фан-зоны станут местом проведения крупных развлекательных мероприятий. Жители и гости Московской области могут принять участие в массовом катании на коньках, попробовать свои силы в хоккейных матчах, конькобежных и лыжных соревнованиях.

Фан-зоны работают в сквере «Юбилейный» городского округа Химки, в городском округе Красногорск, на набережной Москвы-реки в Павшинской пойме, в парках Малевича и имени Ларисы Лазутиной Одинцовского городского округа, а также в парке «Елочки» городского округа Домодедово. Площадки работают ежедневно, с 10:00 до 19:00. Они останутся открыты до окончания Олимпийских игр — 20 февраля.