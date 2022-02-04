Воробьев призвал болеть за участников Олимпийских игр из Подмосковья

Московская область отправила на Олимпийские игры в Пекин 27 спортсменов, которые примут участие в девяти видах спорта. Поболеть за земляков жители Подмосковья смогут в пяти специальных фан-зонах, организованных в скверах и парках. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьева на своей странице в Instagram.

«Путь к Олимпу, как и к любой вершине, всегда сложный. Его не пройти без характера, силы воли, преодоления себя. И, конечно — без поддержки тренеров, команды, близких. Наши ребята серьезно готовились, долго и упорно шли к участию в Играх. Результат — 27 спортсменов от Подмосковья в составе сборной в шаге от заветных трофеев. Олимпийские лавры достанутся сильнейшим, но состязание с лучшими спортсменами мира — это уже высший пилотаж», — отметил Андрей Воробьев.

Глава Подмосковья напомнил, что в Пекин отправились конькобежки Наталья Воронина и Елизавета Голубева, которые готовились к соревнованиям в Коломне. Кроме того, в Олимпийских играх примут участие саночники, бобслеисты, фристайлеры и хоккеистки во главе с нападающей дмитровского «Торнадо» Анной Шохиной.

Для того, чтобы будущие чемпионы могли лучше готовиться к мировым соревнованиям, в Подмосковье постоянно открывают большие спортивные объекты. За последние пять лет в регионе появилось 68 катков, бассейнов и спорткомплексов.

«За своих всегда болеешь по-особенному. Поэтому за наших ребят очень переживаем, завтра открываем пять специальных фан-зон в парках и скверах, надеюсь, они чувствуют нашу поддержку даже за тысячи километров. Желаем успехов в Пекине и только побед!» — подчеркнул Андрей Воробьев.

Фан-зоны разместят в сквере «Юбилейный» в Химках, на набережной Павшинской поймы в Красногорске и в трех парках: Малевича и имени Лазутиной в Одинцове, «Елочки» в Домодедове. Они будут работать ежедневно, с 10:00 до 19:00, с 5 по 20 февраля.

Следить за успехами спортсменов болельщики смогут на больших экранах. По выходным посетителей ждут развлекательные программы: показательные выступления, мастер-классы, интеллектуальные квизы с памятными призами, хоккейные и конькобежные соревнования.