Освоить компьютер и заняться спортом. В Луховицах открылся новый клуб «Активное долголетие»

Новый клуб «Активное долголетие» открылся в Луховицах. Здесь участники проекта будут заниматься спортом, творчеством, повышать компьютерную грамотность, а также играть в настольные игры, принимать участие в различных мастер-классах и посещать туристические центры Подмосковья.

«В наших силах сделать все возможное, чтобы жители старшего возраста чувствовали заботу, внимание и уважение. Мы хотим, чтобы пожилые люди не чувствовали себя брошенными и ненужными, оставаясь один на один с собой, а могли общаться. Это очень важная работа, которую мы, безусловно, будем продолжать», — сказал глава Луховиц Владимир Барсуков.

Источник фото: телеканал «360»

В день открытия центра «Активное долголетие» его посетил чемпион мира в командном зачете, мастер спорта России по мотогонкам на льду Сергей Макаров.

«Восхищаюсь вашей активностью и жизнелюбием. Поздравляю с открытием клуба, уверен, он будет всегда переполнен. Желаю вам здоровья, долгих лет жизни и бодрости духа», — обратился он к участникам «Активного долголетия».

Источник фото: телеканал «360»

В луховицкий клуб уже записалось около 100 человек. Центр будет работать ежедневно с 10:00 до 19:00, все занятия в рамках программы «Активное долголетие» будут проводиться бесплатно. Подробную информацию и расписание занятий можно найти на портале dolgoletie.mosreg.ru.

Источник фото: телеканал «360»

«Я буду заниматься дыхательной гимнастикой и танцами. Привела подруг, вместе веселее. Планирую также записаться на уроки компьютерной грамотности, а то внуку все некогда меня учить. А тут уже все свои, как дома», — рассказала участница проекта Галина Челнокова.

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