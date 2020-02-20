Как стать звездой «ТикТок»? Бабушка-блогер из Подмосковья покоряет мир

Пенсионерка из Рузы Галина Позднякина стала известным блогером в сети «ТикТок», у нее уже свыше 55 тысяч фолловеров. О чем рассказывает подмосковная бабушка и чем привлекает новых подписчиков?

Популярного блогера-«тиктокера» Галину Позднякину — в сети @nadegdinababushka — мы застаем врасплох. Она только что вышла с работы и вместе с коллегами заходит в корпоративный автобус, чтобы отправиться домой. И все это — в прямом эфире «ТикТока».

Источник фото: телеканал «360»

Все свои скетчи и ролики Галина снимает на телефон. У бабушки-блогера уже 55 тысяч подписчиков.

Галине 61 год, она медсестра в подмосковном санатории. Вся ее жизнь — движение! Печет пироги, вышивает. Кстати, в «ТикТок» она попала совершенно случайно — благодаря своей внучке.

«Мы с ней сняли просто видео, я даже не знала, для чего. Просто она говорит — давай вот, бабушка, повторяй слова из Сватов», и так у нас интересно получилось, и ей сказали — ты тут лишняя, тут бабушка пускай будет. И потихонечку так я вот сама начала», — рассказывает Галина.

Источник фото: телеканал «360»

Девиз ее блога — «Миром правит любовь, юмор и доброта!» Она дарит тепло и учит своих зрителей правильным вещам — беречь близких. В своем «ТикТоке» Галина рассказывает и о подмосковной программе для пенсионеров «Активное долголетие».

Источник фото: телеканал «360»

Блогер из Рузы знает ответ и на волнующий абсолютно всех вопрос — в чем секрет вечной молодости?

Стараюсь улыбаться людям, даже если они мне на ногу наступят, чтобы зла не было в душе. И все будет хорошо Галина Позднякина блогер

Источник фото: телеканал «360»

Так что добро пожаловать в блог Галины, здесь любому подписчику будет уютно и тепло.