Новые группы английского языка открыли для старшего поколения в Балашихе

Две новые группы для изучения английского языка открыли для старшего поколения в Балашихе. Занятия проходят в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие».

По данным отдела обеспечения социальных гарантий соцзащиты Балашихи, спрос на изучение английского языка растет.

«Раньше занятия проводились два раза в неделю только в помещении управления социальной защиты населения. Со временем группа выросла до 35 человек. По численности это большой школьный класс, а желающие продолжали записываться. Поэтому было принято решение сформировать еще две дополнительные группы», — сказала заместитель заведующего отделом Наталия Кармановская.

Она добавила, что две учебные площадки организовали на улицах Заречная (дом № 22) и Твардовского (дом №40). Занятия два раза в неделю там проводит волонтер и преподаватель иностранного языка Татьяна Кехайова.

Курсы по изучению английского языка бесплатные. Участникам предоставляют учебные материалы и задают домашнее задание. На занятиях они учатся говорить о себе и общаться друг с другом на английском языке. Курс продлится до конца учебного года, после чего в сентябре будет объявлен новый набор.