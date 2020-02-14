Они не знают, что такое старость. Пенсионеры Дубны начали осваивать тибетскую гимнастику
Участники «Активного долголетия» изучают тибетскую гимнастику До-Ин. С ее помощью можно улучшить память, омолодиться как изнутри, так и снаружи. И пенсионеры Дубны действительно прониклись нетрадиционным методом.
В этот раз долголеты выбрали методику тибетских монахов. Занятие провела жительница Дубны Валентина Кашатова. Такую омолаживающую гимнастику она практикует уже несколько лет.
«Уже необходимо мне это. Я без нее не могу встать. Не потому что мне плохо, а уже потребность — будить в себе все это — сосуды, организм весь», — рассказала женщина.
Ленивых, кстати, в группе нет. Все пришедшие на занятие уже давно на пенсии, но считают себе по-прежнему молодыми. В «Активном долголетии» они и рисуют, и танцуют, и поют.
«Вы знаете, я по отношению к себе слово „старость“ не употребляю. Я вообще не знаю, что это такое!» — отметила Людмила Лапшина, местная жительница.
Только за одно занятие тибетская гимнастика приобрела два десятка новых поклонников. Есть вероятность, что методика станет одной из самых востребованных в Дубне.