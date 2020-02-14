    14 февраля 2020, 14:30

    Они не знают, что такое старость. Пенсионеры Дубны начали осваивать тибетскую гимнастику

    Евгения Остапенко, Ольга Панина

    Пенсионеры Дубны начали активно постигать азы тибетской гимнастики. По их словам, такая методика помогает омолодиться. Как проходят тренировки, узнал корреспондент «360».

    Участники «Активного долголетия» изучают тибетскую гимнастику До-Ин. С ее помощью можно улучшить память, омолодиться как изнутри, так и снаружи. И пенсионеры Дубны действительно прониклись нетрадиционным методом.

    Они не знают, что такое старость. Пенсионеры Дубны начали осваивать тибетскую гимнастику | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    В этот раз долголеты выбрали методику тибетских монахов. Занятие провела жительница Дубны Валентина Кашатова. Такую омолаживающую гимнастику она практикует уже несколько лет.

    «Уже необходимо мне это. Я без нее не могу встать. Не потому что мне плохо, а уже потребность — будить в себе все это — сосуды, организм весь», — рассказала женщина.

    Они не знают, что такое старость. Пенсионеры Дубны начали осваивать тибетскую гимнастику | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Ленивых, кстати, в группе нет. Все пришедшие на занятие уже давно на пенсии, но считают себе по-прежнему молодыми. В «Активном долголетии» они и рисуют, и танцуют, и поют.

    «Вы знаете, я по отношению к себе слово „старость“ не употребляю. Я вообще не знаю, что это такое!» — отметила Людмила Лапшина, местная жительница.

    Они не знают, что такое старость. Пенсионеры Дубны начали осваивать тибетскую гимнастику | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Только за одно занятие тибетская гимнастика приобрела два десятка новых поклонников. Есть вероятность, что методика станет одной из самых востребованных в Дубне.