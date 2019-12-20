Переработают 500 тонн мусора в год. В Егорьевске заработал КПО «Восток»

Крупнейший в Восточной Европе современный комплекс по переработке отходов КПО «Восток» заработал в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба Министерства ЖКХ региона.

Современный комплекс по переработке отходов КПО «Восток» введен в эксплуатацию на территории городского округа Егорьевск. КПО «Восток» сможет перерабатывать 500 тысяч тонн отходов в год. Половина из них будет утилизироваться — перерабатываться и компостироваться, таким образом, сократится захоронение мусора — на полигон не поедут 300 тысяч тонн отходов, это примерно 25 тысяч мусоровозов в год. КПО «Восток» — самое мощное предприятие по переработке отходов во всей Восточной Европе.

Заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин отметил, что «Восток» — второе по счету предприятие по переработке отходов, открытое в 2019 году, и пятое, построенное в Подмосковье за последние 16 месяцев в рамках формирования новой системы по обращению с отходами.

«Всего у нас будет 12 таких предприятий, построенных по последнему слову техники. Они позволят закрыть оставшиеся 11 старых мусорных полигонов, которые так мешали нашим жителям жить и наносили вред окружающей среде», — сделал акцент зампред правительства региона.

Закрытие полигонов

Мусор, который раньше свозился на полигон ТБО «Егорьевский», теперь поедет на КПО «Восток». С начала 2019 года в Подмосковье прекратила работу еще одна крупная свалка — полигон «Воловичи» в Коломне. Это стало возможным благодаря созданию цивилизованной системы обращения с отходами и вводу в строй новых современных комплексов по их переработке.

Евгений Хромушин заявил, что конце декабря будут закрыты еще два мусорных полигона — «Непейно» в Дмитровском городском округе и «Каргашино» в Мытищах. По словам зампреда правительства региона, общая площадь уже закрытых свалок превысила 40 гектаров.

«В целом, с начала реформы отрасли обращения с отходами в Подмосковье на конец 2019 года количество закрытых полигонов ТБО составит 28 из 39 полигонов ТБО», — напомнил Евгений Хромушин. До начала 2030 года прекратят работу и оставшиеся 11 полигонов. Два из них в 2020-м модернизируют в современные комплексы по переработке отходов.

КПО «Восток» разработан и построен компанией «Эко-Лайн» с применением современных технологий переработки ТКО в рамках нацпроекта «Экология».

Источник фото: МинЖКХ Московской области

Председатель совета директоров ООО «МКМ-Логистика», член совета директоров ГК «ЭкоЛайн» Евгений Михайлов отметил заинтересованность регионального оператора в том, чтобы на полигон шло меньшее количество отходов. «КПО „Восток“ позволит сократить объем захоронения вдвое. В проекте использованы современные разработки для сортировки и компостирования пищевых отходов, очистные и барьерные сооружения, полностью исключающие негативное влияние на окружающую среду», — уточнил Евгений Михайлов.

По словам председателя совета директоров ООО «МКМ-Логистика», на КПО «Восток» создано 600 рабочих мест. При этом отчисления в бюджет за 20 лет составят более 3 миллиардов рублей. «С сегодняшнего дня комплекс начал принимать первые партии отходов с территории Воскресенского кластера», — заявил Евгений Михайлов.

Сокращение объемов захоронения мусора

Из поступающего мусора на КПО «Восток» будут отбирать 20% вторичных материалов (стекло, макулатура, металл, полимеры) и 30% отходов, пригодных для компостирования.

Заместитель правительства Московской области Евгений Хромушин констатировал, что помимо многоступенчатой системы сепарации поступающих отходов, на КПО «Восток» установлена уникальная станция компостирования пищевых отходов мощностью 105 тысяч тонн в год. Она позволит в ускоренном режиме термически обеззараживать органические отходы при температуре не менее 55°С с одновременным окислением органического субстрата.

«Комплекс по переработке отходов „Восток“ позволит сократить объем захоронения бытовых отходов на 300 тысяч тонн в год», — обратил внимание Евгений Хромушин.

Новое предприятие позволит переработать все бытовые отходы без ущерба окружающей среде — благодаря современному оборудованию, оптическим сепараторам, конвейерам и уникальным технологиям сортировки.

КПО «Восток» оборудован современными системами и очистными сооружениями, которые не позволят фильтрату попасть в почву, при этом вся органика будет переработана в компост и направлена на сельхознужды. Пластик, стекло, бумага и железо отправятся в рециклинг, а неперерабатываемые «хвосты» станут RDF топливом (Refuse Derived Fuel — топливо из оставшихся после сортировки отходов — прим. ред.) для энергетических и промышленных предприятий.