Мусорный полигон «Егорьевский» закрыли в Подмосковье 12 декабря. На месте полигона создадут зеленую зону отдыха. Впереди работы по восстановлению почвы, проектирование и строительство парка. Телеканал «360» вел прямую трансляцию с закрытия полигона.

Закрытие полигона «Егорьевский» стало возможным благодаря комплексу по переработке отходов (КПО) «Восток». Его запустят в субботу, 14 декабря.

По данным регионального Министерства жилищно-коммунального хозяйства, на предприятии будут перерабатывать до 500 тысяч тонн мусора в год. На данный момент это самый высокий показатель мощности для Московской области. «До конца года откроется пятый по счету в области КПО „Восток“, после закрытия полигона „Егорьевский“ весь поток отходов, который до сих пор портил жизнь жителям Егорьевска, поедет на новое предприятие КПО „Восток“», — рассказали в министерстве ЖКХ.

На закрытии полигона присутствовал заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин. Он поздравил всех собравшихся с Днем Конституции и напомнил, что главный закон страны гарантирует всем людям право на здоровье. «Очень важная часть здоровья — это закрытие вот таких страшных, неприятных объектов, как городские свалки или полигоны.Мы за последние три года закрыли 25 таких свалок. Сегодня закрыли 26-ю. В этом году мы закроем еще две свалки. Это „Непейно“ в Дмитровском районе и „Каргашино“ в Мытищах», — рассказал Хромушин.

Все пищевые отходы на КПО будет перерабатывать новейшая станция компостирования мощностью до 105 тысяч тонн в год. Органический мусор будут термически обеззараживать при помощи уникального оборудования. Около 50% всего мусора после переработки на «Востоке» направят на вторичную переработку. Кроме того, предприятие создаст около 600 новых рабочих мест.

Также 20 декабря закроют мусорный полигон «Непейно» в Дмитровском округе.