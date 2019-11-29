Полигон «Воловичи» закрыли в Подмосковье

Мусорный полигон «Воловичи» в городском округе Коломна закрыт. Перед въездом на его территорию поставили бетонные блоки.

Фото: Телеканал «360»

«Теперь ждем рекультивации. В следующем году — разработка проекта. После этого в 2021 году [будет] рекультивация полигона, [будет установлена] система сбора и очистки фильтрата и пассивная дегазация для того чтобы снять какую-то возможную угрозу окружающей среды. Мы очень довольны», — сказал зампред правительства Подмосковья Евгений Хромушин после закрытия полигона.

Накануне губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что для местных жителей закрытие полигона — значимое событие. «Это было наше обещание жителям, что мы в конце года закроем „Воловичи“. Это, по сути, городская свалка — полигон, который доставил нам очень много хлопот. Это наследие тоже было очень важно, иначе бы мы задохнулись от мусора, и мы пообещали жителям, что в конце 2019 года „Воловичи“ будут закрыты», — говорил Андрей Воробьев.

Полигон «Воловичи» работал с 1990 года. На него привозили отходы IV–V класса опасности. Общий объем принятых за все время отходов оценивается в 2,3 миллиона тонн. В 2014 году полигон попал в Государственный реестр объектов размещения отходов Московской области.

«Воловичи» стал 25-м полигоном, закрытым в Подмосковье. В ближайшее время закроют еще один объект — ТБО в Егорьевске. Таким образом в области останется 13 полигонов. Еще десять должны закрыть к 2030 году. Оставшиеся три полигона модернизируют в современные комплексы по переработке отходов.

Как сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, утверждена инвестиционная программа полигона ТКО «Воловичи». Чтобы снизить негативное воздействие на экологию будет проведена дегазация полигона. Специалисты разработают проект реконструкции и рекультивации «Воловичей», также будет возведена система сбора и очистки фильтрата.