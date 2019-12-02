Полигон «Непейно» в Дмитрове закроют до конца года

В Дмитровском городском округе закроют полигон твердых бытовых отходов «Непейно». Это может произойти до конца 2019 года, сообщил губернатор Андрей Воробьев на совещании с зампредами правительства Московской области.

29 ноября в Коломне закрыли полигон «Воловичи». В скором времени его рекультивируют. Теперь пришла очередь и других свалок.

«У нас есть важные победы в сфере экологии. Это закрытие полигона „Воловичи“. А на днях мы закрываем следующую городскую свалку в Егорьевске. Также и полигон в Дмитровском районе — это „Непейно“. Все это стало возможным благодаря большой инвестиционной активности, деятельности наших региональных операторов, безусловно, государственной власти», — рассказал Андрей Воробьев.

Полигон в Егорьевске закроют 12 декабря. После там запустят комплекс по переработке отходов Подробнее

Также в Подмосковье открывают комплексы по переработке отходов. Тот мусор, который раньше увозили на полигоны, теперь попадает именно туда. Одним из таких стал комплекс «Мячково»: во многом благодаря его работе удалось закрыть «Воловичи».

«Современные комплексы по переработке отходов представляют собой совершенно иной вид утилизации и переработки мусора, который никак не может беспокоить жителей и соответствует самым высоким мировым стандартам. Мы будем дальше двигаться в этом направлении», — добавил Андрей Воробьев.

Также в регионе в следующем году откроют еще порядка пяти-семи комплексов по переработке отходов. Они позволят закрыть оставшиеся полигоны.