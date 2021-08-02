В Долгопрудном завершили монолитные работы по строительству начальной школы физтех‑лицея

Рабочие закончили монолитные работы по строительству четырехэтажного здания начальной школы физтех-лицея в Долгопрудном. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минстроя. Учреждение возводят в рамках президентского проекта «Образование».

«На объекте задействовано более 225 рабочих и 14 единиц техники. На всех участках строительства работы ведутся в графике. В полном объеме завершены монолитные работы на начальной школе», — сказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Он добавил, что сейчас строители приступают к работам на кровле здания, кладке внутренних стен и перегородок. На кампусе продолжают работы по армированию и бетонированию конструкций второго этажа, а в здании детского технопарка продолжается бетонирование фундаментной плиты.

Строительство начальной школы планируют завершить в августе следующего года. А детский технопарк и кампус для проживания достроят в августе 2023 года.