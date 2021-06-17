Третий этаж начальной школы физтех-лицея имени Капицы начали возводить в Долгопрудном

В Долгопрудном продолжается строительство начальной школы физтех-лицея имени Капицы. Строители уже приступили к возведению третьего этажа. Работы проводят в рамках президентского проекта «Образование». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

Строительство начальной школе при лицее ведется по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

«На объекте задействовано более 160 человек и 14 единиц техники. Строительная готовность объекта составляет 5,5%. Работы в графике. В ходе строительства начальной школы ведутся работы по бетонированию стен третьего этажа», — рассказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Он добавил, что одновременно с этим продолжают строить детский технопарк. Сейчас рабочие делают котлован. На кампусе бетонируют стены технического подполья.

Завершить строительство начальной школы планируют в августе 2022 года. Всего проект предусматривает два этапа. В августе 2023-го достроят технопарк и кампус.