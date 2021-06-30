Студент из Долгопрудного победил на всероссийском научном конкурсе

Студент первого курса физтех-колледжа в Долгопрудном Артем Кондаков победил на масштабном всероссийском конкурсе «Большие вызовы». Это соревнование научных технологических проектов.

В финале было около 1,5 тысячи участников из 75 российских регионов, отметила заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина.

Московская область стала одним из лидеров. Конкурс прошел в шестой раз.

Поздравляю Артема с абсолютно заслуженной победой. <…> Уверена, что впереди у него еще множество побед Ирина Каклюгина.

Она добавила, что в числе победителей в июле он отправится на образовательную программу центра «Сириус» в Сочи.

Сам конкурс учредили научно-технологический университет «Сириус» и Министерство науки и высшего образования. Он помогает поддержать одаренную молодежь.