Российские школьники взяли золото олимпиады по физике. Секрет успеха в новом подходе к образованию

Российские школьники обновили рекорд по количеству золотых медалей на Международной олимпиаде по физике. Все пять старшеклассников из Москвы и Подмосковья получили золотые медали. Они обошли соперников из 76 стран мира. Как отметил в беседе с «360» заслуженный учитель России Евгений Ямбург, главная цель образования сегодня не только дать знания, но и научить ими пользоваться.

Рекордная победа

Участники 51-й Международной олимпиады по физике (IPhO 2021) из Москвы и Подмосковья продолжили традицию своих предшественников и получили пять золотых медалей. На соревнованиях в прошлом году каждый из участников команды школьников тоже забрал главные награды. В этом году свои знания демонстрировали 368 старшеклассников из 76 стран мира.

Из-за эпидемической ситуации олимпиада, как и в прошлом году, прошла в дистанционном формате. Российские школьники выполняли задания в Московском физико-техническом институте (МФТИ).

Россию представляли Матвей Князев и Денис Исмагилов из Физтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном, Николай Кононенко из московской школы №57, Артемий Новиков из Бауманской инженерной школы №1580 и Данила Самоделкин из физико-математической школы №2007.

Источник фото: пресс-служба Министерства просвещения России

Все они проявили себя на Всероссийской олимпиаде школьников по физике. После победы они занимались на учебно-тренировочных сборах на базе МФТИ и квалификационных сборах на базе Образовательного центра «Сириус».

Поздравил школьников с победой президент России Владимир Путин.

«Искренне рад, что российская команда вновь продемонстрировала высочайший уровень подготовки, убедительно подтвердила лидерские позиции отечественной школы физики. За вашими золотыми медалями — талант, упорный, напряженный труд, сила характера и исключительная самоотдача», — обратился к старшеклассникам российский лидер.

Президент отметил, что приобретенные качества помогут школьникам в будущем добиваться поставленных целей в учебе, работе и жизни. Отдельные слова благодарности Путин адресовал тренерам и наставникам школьников. Благодаря их работе удалось достичь такого успеха на Международной олимпиаде и подтвердить первенство России в научной сфере.

Особая подготовка

Для того, чтобы попасть на международную олимпиаду, школьники проходят долгий путь. Сначала муниципальные и городские конкурсы, потом региональные и федеральные. Это похоже на спорт высоких достижений. Об этом «360» заявил доктор педагогических наук, заслуженный учитель России Евгений Ямбург. Он отметил, что, проходя через сложные испытания, ученики наращивают свои интеллектуальные мускулы, благодаря которым они побеждают.

«Речь здесь идет не только о математике. Уже есть выдающиеся победы по химии, а по информатике мы впереди планеты всей. Этому можно только радоваться. Главное, не сворачивать с того дискурса, который наметился 10 лет назад, когда вырабатывались новые стандарты образования», — подчеркнул Евгений Ямбург.

Он отметил, что за такой демонстрацией высоких достижений стоит достаточно большая работа по подготовке школьников. Сейчас ее взяли на вооружение китайцы, которые тоже неплохо готовят старшеклассников.

Евгений Ямбург пояснил, что современная система образования работает не только на результаты на международных олимпиадах, но и на то, чтобы школьники могли успешно применять полученные знания в жизни. Но сейчас появились идеи упростить эту систему. С такой позицией заслуженный учитель не согласен.

«Эти вещи нельзя противопоставлять. И то нужно и это. Например, в моей школе одинаково почетно и победить в математической олимпиаде, и победить в конкурсе парикмахеров или кузнецов. У всех разные способности. Вот этот новый стандарт образования, который сейчас пытаются упростить, он на это и нацелен — на вариативность образования», — пояснил он.

По словам эксперта, до сих пор превалирует мнение, что раньше учили лучше. Но главная проблема заключается в том, что давалось только качественное, фундаментальное образование. Школьников не учили применять полученные знания в нестандартных обстоятельствах. Особенно это было заметно при проверке по международным критериям.

Образование — это такая штука, как два плеча в коромысле. Их надо держать в равновесии. Это и фундаментальность, и прикладные вещи. Вот этого сворачивать нельзя, несмотря на все популистские лозунги: «Давайте это отменим», «Вернемся к тому, что было». Нельзя идти вперед с головой, повернутой назад Евгений Ямбург доктор педагогических наук, заслуженный учитель России.

Он подчеркнул — упрощать и менять действующую систему образования не нужно. Она позволяет школьникам получать знания, наращивать умения и применять их вместе в различных ситуациях, чтобы победить на тех же олимпиадах.