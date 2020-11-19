19 ноября 2020, 21:16
«Увеселительные мероприятия — это моветон». Воробьев попросил не проводить новогодние корпоративы
Глава Московской области Андрей Воробьев напомнил позицию властей касательно новогодних корпоративов. Он обратился к компаниям и организациям региона с просьбой не проводить массовые увеселительные мероприятия. Интервью с губернатором Подмосковья вышло на канале «Россия 1».
Конечно, мы попросим их не проводить. Это дурная затея. Когда люди, работающие в системе здравоохранения, часто не приходят домой, потому что нагрузка такая. Сейчас все увеселительные мероприятия — это моветон
Андрей Воробьевгубернатор Московской области
Губернатор подчеркнул, что власти будут категорически против корпоративов.
«Мы, конечно, категорически будем возражать. Надеюсь, все мы будем максимально собраны в этот период. И пройдем его достойно», — сказал Андрей Воробьев.
Ранее глава региона уже высказывался по поводу развлечений в новогодние праздники и отмечал, что это потенциальные риски, которые могут привести к неожиданным и нежелательным последствиям. Андрей Воробьев подчеркивал, что власти будут «действовать очень аккуратно».