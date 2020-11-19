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    19 ноября 2020, 21:16

    «Увеселительные мероприятия — это моветон». Воробьев попросил не проводить новогодние корпоративы

    Анастасия Максимовских, Ксения Басырова

    Глава Московской области Андрей Воробьев напомнил позицию властей касательно новогодних корпоративов. Он обратился к компаниям и организациям региона с просьбой не проводить массовые увеселительные мероприятия. Интервью с губернатором Подмосковья вышло на канале «Россия 1».
    «Увеселительные мероприятия — это моветон». Воробьев попросил не проводить новогодние корпоративы | Изображение 1

    Конечно, мы попросим их не проводить. Это дурная затея. Когда люди, работающие в системе здравоохранения, часто не приходят домой, потому что нагрузка такая. Сейчас все увеселительные мероприятия — это моветон

    Андрей Воробьевгубернатор Московской области

    Губернатор подчеркнул, что власти будут категорически против корпоративов.

    «Мы, конечно, категорически будем возражать. Надеюсь, все мы будем максимально собраны в этот период. И пройдем его достойно», — сказал Андрей Воробьев.

    «Увеселительные мероприятия — это моветон». Воробьев попросил не проводить новогодние корпоративы | Изображение 2

    Ранее глава региона уже высказывался по поводу развлечений в новогодние праздники и отмечал, что это потенциальные риски, которые могут привести к неожиданным и нежелательным последствиям. Андрей Воробьев подчеркивал, что власти будут «действовать очень аккуратно».