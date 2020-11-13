Врачи предложили отказаться от приглашения Деда Мороза домой

«Конечно, родителям хочется создать детям праздник, но они должны быть благоразумными. Заказывать аниматора в нынешних условиях — это очень большой риск заражения коронавирусом», — предупредила врач-инфекционист Анна Орешкова.

Заболевание у артистов может находиться в инкубационном периоде, тогда Дед Мороз и не подумает, что подцепил инфекцию. Либо же у него могут проявляться первичные симптомы. Однако гости могут не обратить на это внимания или же скрыть факт, поскольку канун Нового года — прибыльная пора.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков советует родителям требовать от артистов свежие справки о наличии антител к коронавирусу и отсутствии инфекции. Дед Мороз и его внучка обязаны раз в неделю сдавать мазок на COVID-19 в предновогодний период.

Даже после отказа от артистов остается несколько вариантов поздравлений. Главное сохранить правильную подачу, отметила детский психолог и нейропсихолог Наталья Наумова. Взрослые могут предложить ребенку сыграть в сказку и только после его разрешения переодеться в Деда Мороза и Снегурочку. А еще можно сделать этого волшебного персонажа «невидимкой» и оставить под елкой подарок.

«Важно, чтобы ребенок понимал — его не обманывают, а хотят порадовать, выразить так свою любовь», — рассказала психолог.

Помимо этого можно купить видеопоздравление от Деда Мороза. Такой вариант необычный и безопасный.

Если же взрослые все же решатся пригласить домой артистов, все должны надеть маски и перчатки. Однако важно попросить сделать это в шуточной форме. Тогда ребенок воспримет предложение как часть игры. Дети в первую очередь считывают эмоциональную реакцию своих родителей.