«Будем действовать аккуратно»: губернатор Подмосковья предостерег компании от корпоративов на Новый год

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что сейчас ситуация с коронавирусом в регионе напряженная. Поэтому он предостерег компании от корпоративов.

«Что касается ограничений — у нас пока еще есть время. Никому не хочется закрывать какие-то мероприятия увеселительные, но жизнь сегодня такая, что если ты несвоевременно примешь решение, то можешь оказаться в сложной ситуации, а здравоохранение не сможет оказать помощь. <…> Мы будем действовать очень аккуратно. Но, конечно, все, что касается посещения корпоративов, все это риски потенциальные. Мы будем и дальше об этом говорить и просить, чтобы каждая компания имела голову на плечах и не устраивала какие-то шумные вечеринки», — сказал Андрей Воробьев в эфире «России 24».

Будет возможность погулять, с семьей провести время. У нас огромное количество коттеджных поселков, дачных участков — многие поедут семьями отмечать Новый год, мы понимаем. Люди будут проводить эти каникулы, выходные дни вместе Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

При этом Андрей Воробьев подчеркнул, что сейчас ситуация с коронавирусом в Подмосковье остается напряженной. Ежедневно госпитализируют около тысячи человек — столько же и выписывают.

Ранее губернатор уже отмечал, что массовых мероприятий на новогодних праздниках в Подмосковье придется избежать. Грядущий год лучше встретить с семьей.

В Москве уже сейчас ввели ограничения, которые сделают невозможными гулянья в кафе и ресторанах. Столица ограничила работу кафе и ресторанов по ночам с 13 ноября по 15 января 2021 года.