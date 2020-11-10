Губернатор Подмосковья: массовых мероприятий на Новый год придется избежать

Московская область, вероятно, не будет проводить массовые мероприятия на Новый год. Об этом губернатор Андрей Воробьев рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«В Москве снега не будет. А у нас будет белый и пушистый снег. Массовых мероприятий придется избежать, но с семьей тихо, по-семейному, как положено на Руси, будем отмечать Новый год», — сказал губернатор.

Воробьев уточнил, что о конкретных ограничениях говорить рано: их вводят в зависимости от заболеваемости COVID-19.

«Понятно, по ограничениям будем смотреть на ситуацию. Сейчас не будем пытаться предсказать. Но мы сделаем все, чтобы каждая семья Новый год встретила с улыбкой, в тепле», — подчеркнул Воробьев.

На вопрос главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, что нужно сказать москвичам, которые на праздники отправятся в Подмосковье, Воробьев ответил: «Берегите себя и будьте здоровы».

Москва ограничила работу кафе и ресторанов по ночам с 13 ноября по 15 января 2021 года. Это сделало невозможным празднование Нового года в увеселительных заведениях. Кроме того, источники РБК в мэрии рассказали, что сейчас власти столицы обсуждают запрет на новогодние гулянья и ярмарки.