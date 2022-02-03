«Услышали жалобный вой». Провалившуюся в приямок собаку спасли в Шатуре

Собаку, провалившуюся в приямок больницы, спасли в поселке Бакшеево. Это городской округ Шатура. Сначала сотрудники услышали вой из подвала и, выйдя на улицу, обнаружили попавшего в беду пса.

Работники медицинского центра позвонили в службу 112, и на место выехали сотрудники 290-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса».

Заместитель начальника части Евгений Шемяков рассказал, что собака провалилась в технологический приямок. Один из специалистов спустился к животному по лестнице-штурмовке.

«Собака вела себя дружелюбно. Она охотно пошла на руки, как будто понимала, что ее хотят спасти», — отметил он.

Когда питомца спасли, его сразу вернули хозяйке, которая в это время находилась в поликлинике.

Ранее мужчину спасли из 12-метрового колодца в Сергиевом Посаде. Он хотел достать документы.