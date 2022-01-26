Рекордное количество звонков поступило на номер 112 в Подмосковье из-за ковида

Исторический рекорд по количеству звонков на номер 112 зафиксировали в Подмосковье. Это 66 тысяч вызовов за 24 января. Большинство обращений коснулись ковида и скорой помощи.

В пресс-службе «Центра 112» Подмосковья подчеркнули, что в условиях распространения штамма «омикрон» число вызовов достигло 57 тысяч 23 января, а на следующий день — рекорда, то есть 66 тысяч.

При этом больше всего звонков поступило в адрес скорой помощи.

Несмотря на колоссальную нагрузку, ни один вызов не остается без ответа пресс-служба «Центра 112» в Подмосковье.

Диспетчеры оперативно реагируют на заявки и мобилизуют необходимые в каждом случае экстренные службы.

Сейчас количество звонков в регионе значительно выросло по сравнению с прошлым годом, когда операторы принимали в среднем свыше 30 тысяч вызовов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о запредельной нагрузке на врачей Подмосковья из-за «омикрона».