«Услышали мяуканье из трубы». Трех котят спасли в Солнечногорске

Во время прогулки в Солнечногорске дети услышали из трубы, уходившей глубоко под землю, мяуканье котят. И поняв, что без помощи их не достать, ребята позвонили по номеру 112. Спасатели вызволили животных, а теперь одного даже смогут приютить дома.

Остальных котят ребята отвезут в приют, где о них позаботятся ветеринары. Животных спасли 10 августа в поселке Тимоново.

Их достали из трубы сотрудники 267-й части «Мособлпожспаса». Котята находились на глубине двух метров.

Старший смены Сергей Гулин рассказал, что ребята из поселка позвонили в диспетчерскую службу «Системы-112».

Подростки рассказали, что во время прогулки услышали громкое мяуканье из трубы. Ребята поняли, что на дне находились котята, достать которых сами они не смогут Сергей Гулин.

Когда спасатели приехали, дети повели их за собой и показали место. Это было на территории стройки в Тимонове.

Достать котят из узкой подземной трубы оказалось непросто — работникам пришлось использовать петли для отлова, которые опускали на дно. Они спасли животных, не причинив им вреда.

Рядом котят ждали подростки. Они принимали животных, сразу успокаивая их после стресса.

Ребята искренне поблагодарили спасателей, заверив, что одного из спасенных малышей возьмут домой, а остальных отвезут в приют, где о них позаботятся Сергей Гулин.

Спасатели поблагодарили детей за неравнодушное отношение и внимательность.