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    10 ноября 2021, 17:42

    Мужчину спасли из 12-метрового колодца в Подмосковье. Он хотел достать документы

    Спасатели помогли мужчине выбраться со дна 12-метрового колодца в Сергиевом Посаде

    Анастасия Аброськина, Нэлли Ефимкина

    Оказавшегося на дне 12-метрового колодца мужчину спасли в Сергиевом Посаде. Он решил спуститься туда сам после того, как уронил документы. Обмотался тросом и отправился вниз.

    Мужчину спасли из 12-метрового колодца в Подмосковье. Он хотел достать документы | Изображение 1

    Мужчина спустился без труда, а при подъеме трос лопнул. И он остался на глубине 12 метров.

    Это строящийся колодец, который находится в садоводческом товариществе «Коммунальник». Когда мужчина оказался там в безвыходной ситуации, спасателям позвонила его жена.

    Она набрала номер 112, сообщив о случившемся. Трос ее мужа порвался, когда он поднимался на уровне третьего кольца.

    Обошлось без травм

    Мужчину доставали сотрудники 233-й пожарно-спасательной части дубненского управления «Мособлпожспаса».

    Мужчину спасли из 12-метрового колодца в Подмосковье. Он хотел достать документы | Изображение 2

    Старший смены Дмитрий Качура рассказал, что в Систему-112 поступил звонок от женщины.

    Работники установили анкерное устройство с лебедкой и подняли мужчину на поверхность. Медицинская помощь не потребовалась

    Дмитрий Качура.
    Мужчину спасли из 12-метрового колодца в Подмосковье. Он хотел достать документы | Изображение 3

    Спасатели подчеркнули, что не следовало опускаться в колодец самостоятельно. В любых похожих случаях необходимо вызвать специалистов.