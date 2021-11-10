Мужчину спасли из 12-метрового колодца в Подмосковье. Он хотел достать документы

Оказавшегося на дне 12-метрового колодца мужчину спасли в Сергиевом Посаде. Он решил спуститься туда сам после того, как уронил документы. Обмотался тросом и отправился вниз.

Мужчина спустился без труда, а при подъеме трос лопнул. И он остался на глубине 12 метров.

Это строящийся колодец, который находится в садоводческом товариществе «Коммунальник». Когда мужчина оказался там в безвыходной ситуации, спасателям позвонила его жена.

Она набрала номер 112, сообщив о случившемся. Трос ее мужа порвался, когда он поднимался на уровне третьего кольца.

Обошлось без травм

Мужчину доставали сотрудники 233-й пожарно-спасательной части дубненского управления «Мособлпожспаса».

Старший смены Дмитрий Качура рассказал, что в Систему-112 поступил звонок от женщины.

Работники установили анкерное устройство с лебедкой и подняли мужчину на поверхность. Медицинская помощь не потребовалась Дмитрий Качура.

Спасатели подчеркнули, что не следовало опускаться в колодец самостоятельно. В любых похожих случаях необходимо вызвать специалистов.