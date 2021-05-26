«Признаки Версаля и Петергофа». Усадьбу Архангельское сделают еще комфортнее в Подмосковье

Реконструкция усадьбы Архангельское привлекла сюда уже в 1,5 раза больше туристов, и это не будет пределом, поскольку преображение продолжат. За полтора года ее сделают еще привлекательнее не только для семейного или уединенного, но и спортивного отдыха. Вместе с тем улучшат облик дворца — сердца старинной усадьбы.

Источник фото: телеканал «360»

Об этом стало известно на заседании Попечительского совета подмосковного музея-усадьбы «Архангельское». Глава региона Андрей Воробьев рассказал, что памятник архитектуры всегда привлекал много туристов, а теперь их становится все больше.

Сегодня музей-усадьба „Архангельское“ — это центр притяжения. Перемены уже случились: была проведена большая работа меценатами, Министерством культуры, Подмосковьем. И мы видим очень устойчивый интерес к усадьбе, но задача — двигаться, облагораживать, наполнять ее событиями Андрей Воробьев.

Прирост туристического потока положительно влияет на все аспекты работы усадьбы, в том числе на ее сотрудников — им уже увеличили зарплату.

Вскоре отдыхающие увидят в этом месте еще больше удобств: например, вместо одного входа в усадьбу Архангельское здесь запланировали сделать три. Как рассказала министр культуры Ольга Любимова, каждый турист стремится избегать очередей, а значит, это сделает отдых еще комфортнее.

Источник фото: телеканал «360»

«За последний месяц здесь побывали 67 тысяч человек. Как вы видели, у нас сделана великолепная входная группа, но такое количество людей приходит постоянно на семейный отдых, что мы планируем сделать здесь три входные группы, что даст еще и возможность комфортно припарковать машину», — уточнила она.

Территорию облагородят еще больше. Здесь будут проводить фестивали, концерты, выставки.

«Большое количество людей отдыхает здесь культурно. Ушли в прошлое эти разваленные, к сожалению, здания и обветшалые, необустроенные дорожки. Все сегодня радует глаз», — добавил Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак отметил, что туристов здесь стало уже в 1,5 раза больше. Реставрацию, по его словам, еще предстоит завершить полностью.

Музей-усадьба преобразился и действительно становится подмосковной жемчужиной. <…> Признаки Версаля и Петергофа сегодня уже налицо. Остались некоторые штрихи, которые позволят полностью завершить все работы за ближайшие года полтора Дмитрий Козак.

Он добавил, что такая работа требует больших материальных и временных затрат. Прежде всего это благоустройство, но важно и то, что не видно глазу: подземные коммуникации.

Источник фото: телеканал «360»

«Хочу выразить огромную благодарность всем тем, кто принял участие. Это, конечно, Министерство культуры — федеральное правительство выделило свои средства, Московская область — спасибо большое губернатору. Он с пониманием отнесся, и уже модернизирована вся подземная инфраструктура», — сообщил Козак.

Вместе с тем Ольга Любимова рассказала, что усадьба может начать работать раньше, чтобы это место смогло привлекать больше спортсменов.

Мы хотим, чтобы музей начал работать часа на два раньше и чтобы здесь теперь могли бегать спортсмены. Вы знаете, как хорошо заниматься спортом в каком-то красивом пространстве, как в долгие осенние, зимние периоды мы скучаем по этому великолепию Ольга Любимова.

По ее словам, такую возможность хотят добавить, чтобы людям удавалось рано здесь и побегать, и полюбоваться красотой.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы очень серьезно занимаемся благоустройством, созданием новых парков, их реставрацией. Усадьба Архангельское — одно из таких мест на все времена года», — подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Ранее мы рассказали, что в Подмосковье заработает программа «Парки в лесу». По ней откроют еще 50 мест для отдыха.