«Легендарный парк вновь ожил!» Музей-усадьба «Архангельское» открылся после реконструкции

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил парковый и музейный комплекс «Архангельское». Это его первый визит после масштабной реконструкции площадки.

По его словам, не все работы еще закончены, но по парку уже можно гулять. Ограничительные ленты уберут со скамеек в ближайшее время.

«Легендарный парк вновь ожил. Радует своими аллеями, оранжереей, умиротворенной атмосферой. Романтическое место и место для занятий спортом», — заявил глава региона.

Он подчеркнул, что сейчас важно, чтобы в Подмосковье появилось как можно больше парков и скверов, причем таких, в которых было бы все для длительных прогулок.

«Сейчас мы активно обустраиваем лесные массивы, там мы активно прокладываем асфальтовые дорожки. И людям нравится, они получают удовольствие», — рассказал Андрей Воробьев.

По его словам, сейчас огромное количество людей выбирается в Подмосковье из мегаполиса. Задача региона — чтобы все было на высшем уровне.

Цель — чтобы в каждом городе был сквер, парк, чтобы люди могли отдыхать Андрей Воробьев губернатор Московской области.

Что касается коммерческой застройки — ее в этом парке и любых других на территории региона не будет.

«Мы ни одного парка не застраивали, не застраиваем и не будем застраивать коммерческими объектами. Скорее наоборот — мы благоустраиваем для того, чтобы качество и комфорт были на очень высоком уровне», — подчеркнул губернатор.

Усадьба «Архангельское» пережила масштабную реконструкцию. После нее территория комплекса стала больше на 105 гектаров. В зону регулируемой застройки выделили фондохранилище и две школы — имени Примакова и Косыгина.

Усадьба — это музей с коллекциями живописи и парк, созданный по образцу Петергофа. Парк уже открыт для посещений. Выставки усадьбы заработают чуть позже, с 24 июня.

Сотрудники заботятся о безопасности посетителей во время пандемии. На территории усадьбы есть антисептики, в музее — разметка, продаются маски и перчатки.

В целом «Архангельское» — это ценный объект культурного наследия народов России, который посещают тысячи гостей со всей России и мира. Чтобы сделать его еще доступнее для туристов, был построен визит-центр.

Музей перешел на летний график работы, а это значит, в парке можно будет гулять дольше — до 21:00.