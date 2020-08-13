Источник фото: телеканал «360»

«Мне очень сильно напоминает Версаль — вот эта постановка скульптур мраморных. У нас называется «Портэ», а у вас называется — «Клумбы цветочные», — говорит Сесиль.

Источник фото: телеканал «360»

Архенгельское — это и правда подмосковный Версаль. Проект дворца был сделан французом Жаном-Жакобом Герном в 18-м веке. Особый шарм усадьбе придает ее парк.

Прекрасно, что в Подмосковье есть места такие, где ты душой ощущаешь себя во Франции Сесиль Рог организатор экскурсий

Источник фото: телеканал «360»

Последний владелец Архангельского — граф Феликс Юсупов — очень популярен во Франции и по сей день.

«Во Франции Юсуповых знают, он жил долгую жизнь, 80 лет. И все, конечно, знают страшную историю, как он убил Распутина», — рассказывает организатор экскурсий Сесиль Рог.

Источник фото: телеканал «360»

Раньше она говорила: я покажу вам секретную Францию, известную только французам. И возила русских в Париж, Гасконь, Прованс. В этом году пандемия внесла свои коррективы. И Сесиль решила открыть Россию заново, с другой стороны, французской. Теперь путешествует по Подмосковью.

Источник фото: телеканал «360»

«Два раза я ездила, я организовала экскурсию по следам французов в Сергиев Посад. Меня очень потрясло, я не знала, что там был Александр Дюма, Теофиль Готье, маркиз де Кюстин», — говорит Сесиль.

Источник фото: телеканал «360»

А еще она ведет блог о том, как жить по-французски в России. Публикует все пароли и явки: от рецептов французского хлеба и адресов ресторанов до собственных впечатлений от французского Подмосковья.

Экскурсовод уверена, что Подмосковье — это место, где можно найти отголоски исторических событий, уникальную архитектуру и неповторимые пейзажи, которые перенесут тебя на несколько веков назад и даже в другие страны.