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    13 августа 2020, 21:32

    По следам французов — в Подмосковье. Экскурсии для желающих почувствовать себя в Версале проводят в Архангельском

    Анастасия Максимовских , Екатерина Бутовская , Мария Новикова

    Сесиль Рог живет в России уже 25 лет, знает все о наших французских местах и организует по ним экскурсии. Одно из них — усадьба Архангельское. Именно туда на экскурсию отправилась корреспондент «360».
    По следам французов — в Подмосковье. Экскурсии для желающих почувствовать себя в Версале проводят в Архангельском | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    «Мне очень сильно напоминает Версаль — вот эта постановка скульптур мраморных. У нас называется «Портэ», а у вас называется — «Клумбы цветочные», — говорит Сесиль.

    По следам французов — в Подмосковье. Экскурсии для желающих почувствовать себя в Версале проводят в Архангельском | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Архенгельское — это и правда подмосковный Версаль. Проект дворца был сделан французом Жаном-Жакобом Герном в 18-м веке. Особый шарм усадьбе придает ее парк.

    Прекрасно, что в Подмосковье есть места такие, где ты душой ощущаешь себя во Франции

    Сесиль Рогорганизатор экскурсий
    По следам французов — в Подмосковье. Экскурсии для желающих почувствовать себя в Версале проводят в Архангельском | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Последний владелец Архангельского — граф Феликс Юсупов — очень популярен во Франции и по сей день.

    «Во Франции Юсуповых знают, он жил долгую жизнь, 80 лет. И все, конечно, знают страшную историю, как он убил Распутина», — рассказывает организатор экскурсий Сесиль Рог.

    По следам французов — в Подмосковье. Экскурсии для желающих почувствовать себя в Версале проводят в Архангельском | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    Раньше она говорила: я покажу вам секретную Францию, известную только французам. И возила русских в Париж, Гасконь, Прованс. В этом году пандемия внесла свои коррективы. И Сесиль решила открыть Россию заново, с другой стороны, французской. Теперь путешествует по Подмосковью.

    По следам французов — в Подмосковье. Экскурсии для желающих почувствовать себя в Версале проводят в Архангельском | Изображение 5
    Источник фото: телеканал «360»

    «Два раза я ездила, я организовала экскурсию по следам французов в Сергиев Посад. Меня очень потрясло, я не знала, что там был Александр Дюма, Теофиль Готье, маркиз де Кюстин», — говорит Сесиль.

    По следам французов — в Подмосковье. Экскурсии для желающих почувствовать себя в Версале проводят в Архангельском | Изображение 6
    Источник фото: телеканал «360»

    А еще она ведет блог о том, как жить по-французски в России. Публикует все пароли и явки: от рецептов французского хлеба и адресов ресторанов до собственных впечатлений от французского Подмосковья.

    Экскурсовод уверена, что Подмосковье — это место, где можно найти отголоски исторических событий, уникальную архитектуру и неповторимые пейзажи, которые перенесут тебя на несколько веков назад и даже в другие страны.

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