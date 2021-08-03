Свежие ягоды круглый год. Урожай в Серебряных Прудах будут хранить по инновационной технологии

Подмосковное предприятие первым в России внедрит у себя хранение ягод на палетах со специальной газовой средой. Свежий урожай как будто погрузится в сон — его можно будет продавать даже зимой. Это инновационная система, которая начнет работать в Серебряных Прудах.

Предприятие, внедряющее уникальный способ хранения ягод, называется «Серебряные сады». Здесь выращивают голубику и смородину.

Вместе с аграриями первый урожай собрал губернатор Андрей Воробьев. По его словам, задача — за два года сделать область лидером по производству ягод в России.

По ягоде у нас очень хорошие результаты — все больше и больше проектов. Будем лидерами по ягодам в ближайшие два года Андрей Воробьев.

Он рассказал, что Подмосковье уже лидирует по производству сыра и хлеба в России.

«По сыру и хлебу уже говорили часто о том, что успели сделать. По закрытым грунтам нас также производители радуют. Новые проекты, большие инвестиции», — отметил Воробьев.

По его словам, большую часть производственных площадок уже автоматизировали, сделав их высокотехнологичными.

Поля с голубикой и смородиной

Например, предприятие «Серебряные сады» создали в округе в 2017 году. Его разместили в районе села Семенково.

Сначала руководители закупили посадочный материал, затем заложили питомник и приступили к посадке ягод. Под урожай отдали уже 33 гектара.

Посадили американскую высокорослую голубику, жимолость и красную смородину. Внедрили капельную систему орошения и обеспечили каждое растение минеральной подкормкой.

Инновационное хранение ягод

Управляющий директор «Серебряных садов» Артур Мовсисян рассказал, что предприятие закупило оборудование из Италии для новой системы хранения ягод.

Уже ждут поставку этой техники. Такой опыт хранения ягодного урожая станет первым в России.

В прошлом году на предприятии собрали 2,5 тонны голубики и смородины. В 2021-м планируют получить свыше пяти тонн.