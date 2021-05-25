Край яблонь и голубики. Как гектары Подмосковья приносят ягоды без химикатов и деревья на продажу

В Шаховской есть уже несколько питомников, в которых выращивают декоративные деревья, клубнику, голубику, яблони. Когда-то на этих землях прижились технологии Голландии, Израиля, а развили их аграрии Подмосковья. Как отметил губернатор Андрей Воробьев, именно такие хозяйства помогают благоустраивать регион.

В деревне Спас-Вилки, входящей в городской округ Шаховская, находится уникальный «Питомник Савватеевых», поставляющий декоративные деревья и кустарники сразу 48 регионам страны.

Десять лет назад хозяева этого питомника начали сотрудничать с Корнелиусом Ван Омереном — технологом из Голландии. Он взялся за дело с полной ответственностью — практически даже создал учебник для агрономов, объяснив каждую технологию в рисунках.

Сегодня в ассортименте питомника свыше тысячи вариантов растений. Здесь выращивают самые уникальные и необычные виды деревьев.

«Когда только Кес (сокращенная форма имени Корнелиус — прим. ред.) приехал, он привез с собой технологии и объяснял нам, как и что делать. Рисовал огромное количество рисунков, это фактически учебник. Так мы начинали прививать деревья», — поделилась генеральный директор Ирина Савватеева.

В одном месте выращивают контейнерные культуры, хвойные растения, яблони, карельскую березу, разные сорта тополей и не только. Все это помогает облагораживать города и сады — в первую очередь подмосковные. Но заказы летят и из десятков регионов России.

Очень хочу вам сказать слова благодарности за такую прелесть. Я наслышан, что вы уже давно занимаетесь выращиванием деревьев, садовых культур. И большое количество регионов едут к вам. У нас Шаховская — удаленная территория, граница с Тверской областью. Мы сейчас здесь, чтобы поблагодарить вас и, может, вдохновить на следующее развитие Андрей Воробьев.

Глава Подмосковья поблагодарил весь коллектив питомника и отметил, что регион тоже в очереди за местными растениями.

«Наша задача — благоустраивать города в Подмосковье, а для того, чтобы благоустраивать, — без вас никуда. Поэтому мы тоже ваши клиенты, и спасибо, что вы объединили таких талантливых людей», — сказал Воробьев.

Поля с клубникой и голубикой

А еще одно утопающее в зелени место Шаховской — питомник «Ягода-Малина». Сегодня это единственная в России площадка, которая выращивает американскую высокорослую голубику по израильской технологии.

Питомник находится вблизи деревни Филенино и использует лишь природные удобрения. За полив отвечает искусственный интеллект. Об этом сообщил генеральный директор Александр Жандаров.

С самого начала наше хозяйство создавалось без применения каких-либо химикатов. Они у нас категорически запрещены. И пестициды, и инсектициды. У нас вы будете есть абсолютно экологически чистые ягоды Александр Жандаров.

По его словам, такие ягоды можно сразу отправлять в детские учреждения, потому что в них ничего, кроме витаминов, нет. А через неделю опылять ягоды начнут голландские шмели.

Здесь Андрей Воробьев высадил вместе с аграриями саженцы голубики и клубники, а еще установил 12 домиков со шмелями.

Сегодня это место и славится тем, что здесь удалось построить израильскую систему капельного орошения с автоматическим поливом по инновационной технологии.

В этом году здесь планируют собрать более 20 тонн клубники и свыше двух тонн голубики.

Производство промышленной ягоды в Подмосковье составляет сейчас 7% от общего по России. Губернатор поручил к 2023 году эту долю довести до 50% и занять первое место в стране.