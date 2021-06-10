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    10 июня 2021, 17:04

    Подмосковье вновь стало лидером по производству сыра и хлеба в России

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковье вновь заняло лидирующее в России место по производству сырных и хлебных продуктов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский.

    Подмосковье вновь стало лидером по производству сыра и хлеба в России | Изображение 1

    В сырном деле Подмосковье опередило остальные регионы по итогам четырех месяцев. С января в области произвели уже 22,4 тысячи тонн.

    Алтайский край, который мы оставили позади, произвел 21,1 тысячи тонн

    Сергей Воскресенский.

    Третью строчку рейтинга, по словам министра, заняла Брянская область. Там изготовили 13,2 тысячи тонн сыра.

    Хлебный лидер

    Подмосковье вновь вышло на первое место по производству хлеба и хлебобулочных изделий.

    Подмосковье вновь стало лидером по производству сыра и хлеба в России | Изображение 2

    «Подмосковье в который раз стало лидером России по хлебу и хлебобулочным изделиям, включая полуфабрикаты», — сказал Воскресенский.

    Он отметил, что область опередила Москву, занявшую вторую строчку. На третьей позиции — Санкт-Петербург.