«Чтобы каждый клочок земли работал». Подмосковье станет лидером по производству ягод в России

Подмосковье в следующем году планирует выйти в лидеры по производству ягод в России. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«По ягодам в следующем году мы будем номер один. <…> Мы поддерживаем, делаем ярмарки, места продажи, чтобы наши фермеры чувствовали заботу и перспективу, чтобы каждый клочок земли в Подмосковье работал», — заявил руководитель Подмосковья в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Воробьева, сейчас регион находится на первом месте в стране по производству сыра. В планах правительства Московской области наращивать производственные мощности.

«По сыру сегодня в стране мы номер один. <…> По молоку мы наращиваем производство, поэтому и сырные предприятия у нас располагаются. И по овощам мы тоже наращиваем присутствие по закрытым грунтам», — добавил губернатор.

На этой неделе Андрей Воробьев сообщил, что в Шаховской есть несколько питомников, в которых выращивают декоративные деревья, клубнику, голубику и яблони. На этих землях прижились технологии Голландии и Израиля, а подмосковные аграрии их развили.