Урожай овощей Подмосковья превзойдет прошлогодний на 10%

Урожай овощей открытого грунта вырастет в Подмосковье. Ожидается, что показатели вырастут на 10% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил зампред правительства области Георгий Филимонов.

«К середине августа сельхозпроизводители уже собрали овощей открытого грунта с площади 0,936 тысячи гектаров, валовый сбор составил 14,8 тысячи тонн. Это показатели на уровне прошлого года, но мы планируем превзойти итоги прошлого года на 10%», — рассказал Филимонов.

Также в Подмосковье продолжают создавать новые овощехранилища. С их помощью урожай сможет храниться дольше. Это позволит сдерживать рост цен на борщевой набор.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье доработают программу бесплатной выдачи земель фермерам.