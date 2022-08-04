В Подмосковье реализуют проект по созданию новых современных овощехранилищ, которые закроют вопрос с сезонным подорожанием продукции, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что это еще один шаг в направлении обеспечения продовольственной безопасности.

«Важно иметь производительный урожай, но не менее важно обеспечить необходимый набор, сейчас его называют борщевым набором. Это капуста, свекла, картофель, морковь, лук. Для этого нужны современные овощехранилища», — объяснил губернатор.

По его словам, в Подмосковье производят порядка 700 тысяч тонн овощей в год. Но вместе с тем цены на такую продукцию начинают расти в феврале, марте и апреле. Причина этого — в появляющемся сезонном дефиците. И эту проблему можно решить, создав современные овощехранилища.

«Сейчас в Подмосковье реализуются 20 проектов на 160 тысяч тонн хранения плюсом. Это значит, что производства, которые имеют землю, защиту растений, семена, технику для сбора, построят овощехранилища, которые позволят поставить на рынок качественные овощи уже в этот сложный период: январь, февраль, март, апрель», — сказал Воробьев.

Именно поэтому, как подчеркнул он, для этих проектов предусмотрена на региональном уровне. Их реализуют, в частности, в Талдоме, Дмитрове, Егорьевске, Луховицах, в Коломне.

«Мы их поддерживаем, считаем это важным. Это позволит нам быть еще более устойчивыми в части продовольственной безопасности. Если не безопасности, то точно стабильности цен, что тоже немаловажно для каждой семьи», — заключил глава Подмосковья.