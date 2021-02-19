Уникальное для России производство двусторонних игл появилось в Дубне

Уникальное производство двусторонних игл с камерами визуализации появилось в Дубне. Теперь это их первый серийный выпуск полного цикла в стране.

В Дубне запустили производство игл для забора венозной крови. Его открыла компания «Гранат Био Тех» при содействии Фонда развития промышленности. В нем предприятию дали льготный заем.

На заводе Дубны выпускают двусторонние иглы с держателем и вакуумной пробиркой. Камера визуализации помогает медикам увидеть, когда игла попадает в вену пациента.

В итоге это снижает болезненные ощущения, помогает избежать возможного образования гематом и травм.

Элементы самих игл не разъединяются, что позволяет исключить инфицирование врачей при заборе крови. Это отметила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Это уникальное для России производство. Сейчас двусторонние иглы закупают в Китае, США, странах Евросоюза. За счет завода Дубны доля импорта двусторонних игл сократится до 50% Екатерина Зиновьева.

Здесь смогут производить 80 миллионов игл в год. Завод открыли на территории особой экономической зоны «Дубна».