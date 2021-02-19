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    19 февраля 2021, 12:59

    Уникальное для России производство двусторонних игл появилось в Дубне

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Уникальное производство двусторонних игл с камерами визуализации появилось в Дубне. Теперь это их первый серийный выпуск полного цикла в стране.

    Уникальное для России производство двусторонних игл появилось в Дубне | Изображение 1

    В Дубне запустили производство игл для забора венозной крови. Его открыла компания «Гранат Био Тех» при содействии Фонда развития промышленности. В нем предприятию дали льготный заем.

    На заводе Дубны выпускают двусторонние иглы с держателем и вакуумной пробиркой. Камера визуализации помогает медикам увидеть, когда игла попадает в вену пациента.

    В итоге это снижает болезненные ощущения, помогает избежать возможного образования гематом и травм.

    Уникальное для России производство двусторонних игл появилось в Дубне | Изображение 2

    Элементы самих игл не разъединяются, что позволяет исключить инфицирование врачей при заборе крови. Это отметила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

    Это уникальное для России производство. Сейчас двусторонние иглы закупают в Китае, США, странах Евросоюза. За счет завода Дубны доля импорта двусторонних игл сократится до 50%

    Екатерина Зиновьева.

    Здесь смогут производить 80 миллионов игл в год. Завод открыли на территории особой экономической зоны «Дубна».