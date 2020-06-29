Первое в России производство двусторонних игл запустят на дубненском заводе

Источник фото: телеканал «360»

Время ограничений и самоизоляции производители потратили с пользой. Сейчас линию по производству специальных игл уже настраивают. Организованы «чистые помещения», идет наладка оборудования, пробные пуски.

«Игла для забора венозной крови и наши венозные пробирки — это всегда тандем. Для того, чтобы осуществить забор крови у человека, всегда нужна игла и нужна пробирка. Поэтому мы ожидаем, что это даст нам определенный процент по объемам продаж», — сказала директор серийного производства компании «Эйлитон» Галина Плотникова.

Источник фото: телеканал «360»

Основной продукт предприятия-резидента Особой экономической зоны «Дубна» — вакуумные пробирки для забора венозной крови. Производство на время пандемии не останавливали. Более того, его объемы стремительно растут. В ближайшее время запустят еще одну линию. Ее были вынуждены монтировать самостоятельно, поскольку итальянские поставщики не могут приехать. Инженеры завода «Эйлитон» справились, хотя вспоминают, что пришлось поволноваться.

«Если честно, изначально было страшно. Но потом, потихоньку разобравшись в схемах, мы все это сделали. Сложности были в настройке оборудования, именно программного обеспечения. Сама механика и физика — эти вопросы решили легко», — рассказывает главный инженер компании «Эйлитон» Сергей Соболев.

Источник фото: телеканал «360»

Китайские аналоги явно уступают по качеству, а европейские — по цене. Средняя стоимость — 7 рублей против 22-х. С покупателями налажена активная обратная связь — претензий по качеству нет. Сотрудники говорят, что с вводом третьей линии этот вопрос вообще не возникнет.

«В отличии от существующих линий, третья имеет автоматический отбраковщик, который позволяет снизить человеческий фактор до определенного уровня», — отметила директор серийного производства компании «Эйлитон» Галина Плотникова.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас для предприятия выпуск подобной продукции — стратегическая задача. Все больше пробирок и игл требуется клиникам. Медицинскую помощь начали оказывать в полной мере несколько дней назад. В ближайшие недели, после ввода третьей линии, мощность достигнет 170 миллионов пробирок в год. И предприятие станет самым крупным производителем этой продукции в России.