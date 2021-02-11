Предприятия по обработке дерева в Подмосковье смогут получить новые льготные займы

Новые льготные программы предусмотрели для заводов по деревообработке в Подмосковье. Они могут получить займы в Фонде развития промышленности.

Там предоставляют, например, от 20 до 100 миллионов рублей на покупку техники для модернизации производства. Это отметила министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Ставка по кредиту составит от 1% до 3% годовых. <…> В региональном и федеральном ФРП будут финансировать проекты по новой программе в соотношении 30 на 70 Екатерина Зиновьева.

Вместе с тем предприятия Подмосковья смогут воспользоваться действующей программой российского ФРП «Проекты развития» и получить заем на сумму от 50 до 500 миллионов рублей.

Предприятия по обработке дерева, а это ОКВЭД № 16, могут взять в лизинг под 1% годовых на лесопильное, сушильное оборудование и станки для глубокой переработки, склеивания древесины.

Доступны и займы на приобретение харвестеров и форвардеров в лизинг под 1% годовых. Также взять на льготных условиях теперь можно погрузочно-разгрузочную технику и самоходные машины.