Укладка асфальта началась на М-12 в Подмосковье

Строители приступили к укладке асфальта на основном ходу трассы М-12 в Московской области. Работа началась на 56-м километре. Об этом сообщили в «Автодоре».

Кроме того, уже монтируют мачты освещения, которые появятся вдоль трассы. Чтобы связать М-12 с существующими дорогами, здесь предусмотрели три транспортные развязки.

На дороге появится 31 искусственное сооружение — это мосты, путепроводы, пешеходные переходы.

Подготовят и 51 очистное сооружение, чтобы вода с проезжей части уходила без вредных примесей и не вредила природе.

На площадке работает 380 единиц техники, трудятся более 1,2 тысячи человек.

Прохождение трассы М-12 по Московской области обеспечит ощутимый вклад в дорожное развитие и создаст устойчивый экономический рост. Это дорога до Казани.

Она облегчит движение на дорогах в Балашихе, Электростали, Павловском Посаде, Орехово-Зуеве, Люберцах и Богородском округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что строители досрочно сдадут первый участок трассы М-12.