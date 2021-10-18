«Важно для Подмосковья». Воробьев рассказал о значении строительства трассы М-12 до Казани

Вскоре жители Подмосковья смогут быстро и безопасно добраться до Казани по новой трассе М-12. Уже к августу следующего года запланировали сдать первый участок. Это важный для региона президентский проект, отметил губернатор Андрей Воробьев во время встречи с главой государства Владимиром Путиным.

В Московской области приступили к первому этапу создания трассы, которая охватит минимум шесть городских округов и поможет вывести из них основную часть транзитного потока.

Она облегчит движение на дорогах в Балашихе, Электростали, Павловском Посаде, Орехово-Зуеве, Люберцах и Богородском округе.

Проект трассы Москва — Казань тоже скажется на Подмосковье. Для нас он очень важен Андрей Воробьев.

Сама дорога — часть международного маршрута из Европы в Западный Китай. Когда ее достроят, она ускорит движение и в Подмосковье — сократит время в пути между некоторыми округами.

Источник фото: телеканал «360»

Полностью проект строительства М-12 планируют реализовать к июню 2024 года. В результате появится современная трасса с шестью полосами движения и шумозащитными панелями по краям.