Плюсы для водителей и экономики. Первый участок М-12 до Казани сдадут досрочно в Подмосковье

Первый участок трассы М-12 до Казани сдадут раньше срока в Подмосковье — в этом году. Это отрезок пути от ЦКАД до А-108 в Орехово-Зуеве. Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что работа идет с опережением графика. По территории области протянется 77 километров новой дороги.

Ее общая длина составит 823 километра — это путь от Москвы до Казани через Нижний Новгород.

Этого очень ждут жители, потому что качество сообщения, общественный транспорт, личное передвижение, экономика, предприятия — все завязано на дороге. Для нас это приоритет Андрей Воробьев.

Он добавил, что запуск М-12 — это еще и большое количество рабочих мест, а также применение в основном отечественных материалов. По его словам, санкции не повлияют на стройку.

«Все стройки, которые идут, — это вообще не обсуждается: они идут. И с опережением. Стройки, которые мы запланировали, тоже будут реализованы, в том числе концессионные проекты очень важные на густонаселенных территориях», — подчеркнул Воробьев.

Он привел в пример несколько таких территорий: Лыткарино, Люберцы, Балашиху, Ленинский округ.

Стройка на опережение

Как рассказал председатель правления компании «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко, по Подмосковью протянется 77 километров, из которых 64 — это так называемый нулевой этап.

Работа идет на каждом километре, и я могу сказать, что сегодняшняя ситуация наоборот нас заставляет работать более активно Вячеслав Петушенко.

По его словам, нулевой этап в Подмосковье планировали сдать в следующем году, но благодаря тому, что все работы начались досрочно, это произойдет уже в конце 2022-го.

«Мы зашли сюда чуть раньше и уже подготовили территорию. Нам федеральное правительство выделило дополнительные средства. Все вопросы, которые возникали, рассматривались с Андреем Юрьевичем Воробьевым мгновенно. Нет вопросов по материалам, которые здесь нужны. Поэтому мы сдадим первый участок от ЦКАД до трассы А-108 в Орехово-Зуеве в этом году», — объяснил он.

Это означает, что в 2022-м сдадут 46 километров из общих 823. К работе привлекли около пяти тысяч единиц техники и еще под 20 тысяч специалистов. Они трудятся круглосуточно.

Это все нам позволяет быть уверенными в том, что в 2023 году мы доедем по трассе до Казани из Москвы Вячеслав Петушенко.

Начало нулевого этапа располагается на пересечении Северо-Восточной хорды и дороги Лыткарино — Томилино — Красково — Железнодорожный. Далее пересекает ЦКАД и заканчивается на новом обходе Орехово-Зуева.

Новая трасса охватит шесть городских округов Подмосковья и поможет вывести из них основную часть транзитного потока.

Она облегчит движение на дорогах в Балашихе, Электростали, Павловском Посаде, Орехово-Зуеве, Люберцах и Богородском округе.

Прохождение трассы М-12 по Московской области обеспечит ощутимый вклад в дорожное развитие и создаст устойчивый экономический рост.