Прибывшие на место взрыва пятиэтажного дома из-за газа сотрудники полиции оказали первую необходимую помощь в ликвидации последствий. Об этом «360» рассказал полицейский-водитель взвода первой роты полиции Ступинского ОВО, прапорщик полиции Александр Кузнецов.

«Находились на маршруте патрулирования, услышали хлопок, после чего последовала „сработка“ охраняемого объекта. Прибыли, через дорогу увидели частично разрушенное здание, начали оцепление и эвакуацию граждан», — рассказал он.

По словам полицейского, вместе с коллегами они сразу вошел в дом и поднялся на третий этаж, где правоохранители услышали мольбы о помощи.

«Услышали крики женщины о помощи. Увидели возгорание, тушили, чем придется. Передали женщину медикам, потом вернулись и продолжили ломать двери и эвакуировать людей. После прибыли МЧС, пожарные, мы продолжили эвакуацию под их контролем», — заключил Кузнецов.

Утром 11 апреля произошел взрыв бытового газа на четвертом этаже жилого дома в Ступино. Погибли два человека, еще семь пострадали.