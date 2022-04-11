Количество погибших при взрыве газа в многоквартирном доме в Ступино увеличилось до двух

Два человека погибли при взрыве бытового газа в пятиэтажном доме в Ступино. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Также пострадали семь человек.

Источник «360» в экстренных службах сообщал, что из дома эвакуированы 60 человек, среди них 10 детей.

Взрыв газа произошел утром 11 апреля. Эпицентром взрыва стала квартира на четвертом этаже, что повлекло за собой разрушение области пятого этажа.

Представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области Алексей Херсонец сообщил, что в результате взрыва возник пожар на площади 60 квадратных метров.