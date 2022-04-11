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    11 апреля 2022, 08:10

    Воробьев взял ЧП в Ступино под личный контроль

    Воробьев распорядился обеспечить всем необходимым жильцов дома в Ступине

    Ольга Назаркина

    Для эвакуированных жильцов дома в Ступине, где произошел взрыв газа, организуют места временного размещения. Людей обеспечат людей всем необходимым. Распоряжение об этом отдал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    Глава региона взял на личный контроль ситуацию с ЧП, он также дал поручение вице-губернатору Подмосковья Евгению Хромушину и министру энергетики региона Александру Самарину выехать на место происшествия, чтобы разобраться в причинах случившегося.

    Взрыв газа произошел сегодня на верхних этажах одного из домов в Центральном переулке. По предварительной информации, разрушены оказались как минимум две квартиры. В ГУ МЧС региона сообщили, что в результате ЧП два человека погибли, пятеро пострадали. На месте работают происшествия экстренные службы. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.

    В МЧС уточнили, что эвакуированных жителей дома разместят в ближайшем Доме культуры.