Участники «Активного долголетия» из Подмосковья смогут составлять личное расписание занятий онлайн

На сайте проекта «Активное долголетие» в Подмосковье появятся новые функции. Его модернизируют, после чего пенсионеры смогут онлайн оценивать курс, инструктора и составлять личное расписание занятий.

Об этом рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина. Она напомнила, что работает 61 клуб проекта «Активное долголетие».

До конца года мы полностью модернизируем портал „Активное долголетие“ — для наших участников мы создадим личные кабинеты Ирина Каклюгина.

Кроме того, самым активным пенсионерам будут присваивать различные достижения.

«Участниками проекта являются 67 тысяч жителей старшего поколения — это современные, активные и прогрессивные пенсионеры. Проект постоянно модернизируют», — сказала Каклюгина.

Она отметила, что в Подмосковье для проекта покупают новое спортивное оборудование, увеличивают количество занятий и создают новые направления экскурсий.

Осенью для проекта закупим 3,2 тысячи новых комплектов палок для скандинавской ходьбы, коврики для йоги, фитболы и гимнастические палки Ирина Каклюгина.

Для оценки занятий запустили чат-бот в Telegram. Получили уже более 23 тысячи оценок.