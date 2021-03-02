Экскурсии в рамках проекта «Активное долголетие» возобновили в Подмосковье

Экскурсионные поездки в рамках проекта «Активное долголетие» возобновили в Подмосковье с 1 марта. Об этом рассказала министр соцразвития региона Ирина Фаевская.

«У участников проекта «Активное долголетие» экскурсионные поездки пользуются большой популярностью. Мы рады сообщить, что с 1 марта они возобновлены во всех городских округах Подмосковья. Ознакомиться с графиком поездок и записаться на экскурсию можно через портал или в мобильном приложении "Соцуслуги"», — уточнила Ирина Фаевская.

Экскурсионные поездки организуют с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических правил и социальной дистанции. Участникам экскурсии при себе необходимо иметь справку об антителах к COVID либо справку о прохождении вакцинации.

Все 56 клубов «Активного долголетия» в Подмосковье возобновили работу с 12 февраля. Занятия проходят и в помещениях, и на свежем воздухе.