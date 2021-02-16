«Познавательно и душевно». Второй клуб «Активного долголетия» открыли в Химках

Новый клуб проекта «Активное долголетие» заработал в Химках. Здесь он уже второй. В одном месте объединили кинозал, музыкальную гостиную, класс для гимнастики и не только. Современный центр для пенсионеров открыл губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Участники проекта «Активное долголетие» — это пожилые люди, заинтересованные в своем развитии и новых знаниях. Например, они смогут заниматься гимнастикой или скандинавской ходьбой, обучаться компьютерной грамотности, петь в хоре.

Но для безопасности пожилых людей здесь ввели правило. Чтобы посещать занятия, нужно сделать прививку от коронавируса или принести справку, подтверждающую наличие антител.

У нас был очень серьезный запрос от старшего поколения. Все с нетерпением ждали, когда же уже можно будет начать [вести] активный образ жизни. Вы помните эту безумную самоизоляцию Андрей Воробьев.

По словам губернатора, из-за коронавируса о таком общении, как здесь, жители и мечтать не могли уже почти год. Однако сейчас в Подмосковье вновь открыли клубы «Активного долголетия».

«Мы сейчас активно взялись не просто за открытие клубов, ведь это дело нехитрое — берешь и монтируешь. Наша задача состоит в том, чтобы здесь было интересно, познавательно и душевно», — подчеркнул Воробьев.

В клубе смогут принимать до 100 участников проекта «Активное долголетие» в день. Он будет работать со вторника по субботу — с 10:00 до 19:00.

Делаем все, чтобы было комфортно общаться и обмениваться новостями. Это здоровье, погода, продукты в магазине, какие-то события Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Одно из главных удобств — кабинет, где проводят консультации сотрудники МФЦ, социальной защиты и ЕИРЦ. Здесь участники проекта смогут получить необходимые государственные услуги.

Как провести время?

В новом клубе появился кабинет здоровья. Здесь окажут первую помощь, измерят давление и не только. При этом кабинет будет еще и прививочным пунктом, где можно пройти вакцинацию от коронавируса.

Кроме того, здесь подготовили пространства, где можно выпить чай, поиграть в шахматы, заняться спортом и не только.

Проект «Активное долголетие» по решению губернатора региона запустили в Подмосковье осенью 2019 года. Его задумали именно для пенсионеров старше 55 лет.

Источник фото: телеканал «360»

В специальных клубах помогают вести здоровый и интересный образ жизни. Например, пенсионеры посещают бассейн, танцы, компьютерные курсы, дыхательную гимнастику, пение и йогу, отправляются в туристические поездки.

Сегодня в Химках живут более 40 тысяч женщин старше 55 лет и свыше 17 тысяч мужчин, которым уже исполнилось 60 лет.

Их ждут в клубах «Активного долголетия», где для низ работают кинотеатр, караоке, библиотека, тренажерный зал, кафе. Услуги окажут около десяти сотрудников.