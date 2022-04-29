Еще свыше 2 тысяч компаний получили льготные кредиты в Подмосковье
Новыми мерами поддержки — кредитными каникулами и льготными кредитами — воспользовались уже 2,2 тысячи компаний Подмосковья. Помощь оказывают при участии банков.
Заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева отметила, что в случае возникновения сложностей при взаимодействии с банками предпринимателям доступна форма обратной связи, созданная Мининвестом.
С учетом всех изменившихся экономических условий в Московской области был оперативно разработан новый пакет поддержки бизнеса
Екатерина Зиновьева.
Она напомнила, что речь идет в том числе о новой программе «Земля за 1 рубль», предложенной губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.
Также предпринимателям доступно субсидирование части процентной ставки по кредитам. Работает новая совместная программа с Корпорацией МСП, в рамках которой на проекты импортозамещения можно взять кредиты по ставке от 4 до 5,5%.