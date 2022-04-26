Подмосковье поддержит импортозамещение. Это даст качественные продукты и товары, а также рабочие места

Одними из главных программ, которые поддерживают сегодня власти Московской области, стали программы по импортозамещению. Механизмы помощи предпринимателям малого и среднего бизнеса простые и понятные, а новые проекты создадут в регионе рабочие места.

Импортозамещение даст рабочие места

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время выступления на заседании областного правительства подчеркнул, что самыми важными аспектами нового плана экономики региона стали импортозамещение и сохранение рабочих мест.

«В новых условиях, с новыми данными мы должны соответствовать тем вызовам, которые перед нами стоят. Более того, в этих вызовах сделать так, чтобы жители не почувствовали какой-либо угрозы для семейного бюджета», — отметил глава региона.

За одну неделю удалось собрать 72 заявки и 43 проекта по импортозамещению, а на сегодняшний день их уже более ста. Губернатор Подмосковья рассказал, что они дадут возможность создать в регионе более семи тысяч рабочих мест.

Сельское хозяйство Подмосковья

В рамках импортозамещения в Московской области выращивают овощи, фрукты и ягоды, корнеплоды и клубнеплодные культуры с высоким содержанием крахмала и инулина. Не отстают и зоотехники, обеспечивая россиян яйцами птицы.

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Со своей стороны руководство региона обеспечило аграриям и другим бизнесменами, занятым в импортозамещении, отсрочку платежей на шесть месяцев по льготным инвестиционным кредитам, срок договоров по которым истекает в 2022 году.

Также предприниматели, занимающиеся сельским хозяйством, могут оформить кредитные каникулы и льготные займы. Кроме того, им предлагают пролонгацию кредита на год для краткосрочных займов, а также аренду земли за один рубль.

При участии областного Мининвеста и корпорации МСП предприниматели могут получить кредит на облегченных условиях в 10 аккредитованных банках. Для малых и средних компаний ставка — 4% годовых, у микробизнеса — 5,5% годовых.

Производителей связывают с заказчиками

В Подмосковье хорошо развито и различное производство. В регионе занимаются изготовлением продуктов питания, качественных напитков, создают разнообразные текстильные и кожаные изделия, а также одежду.

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Малый и средний бизнес может получить льготные займы из Фонда развития промышленности. Сейчас в работе уже 19 проектов, трем компаниям одобрен кредит на три миллиарда рублей.

Еще одним направлением стала обработка древесины. Также в Московской области освоили изготовление различных изделий из дерева, пробки и соломы. Благодаря онлайн-сервису «Биржа импортозамещения» производители и заказчики могут общаться напрямую.

Кроме того корпорация МСП не только дает льготные поручительства, но и принимает на себя за предпринимателей в рамках «зонтичного» механизма поручительств до 10% от лимита поручительств с текущих 4,5%.

Московская область помогает бизнесу

Не менее важными аспектами импортозамещения Подмосковья стала химическая и медицинская промышленность, здесь создают различные лекарства, а также инструменты и оборудование, необходимые для врачей.

Работает производство резиновых и пластмассовых изделий, неметаллической, минеральной продукции. В Московской области создают свои компьютеры, электронику и оптику, электрическое оборудование. Делают машины и прицепы, утеплители и лебедки.

Бизнесмены могут получить компенсацию на покупку оборудования для модернизации производства — до 50% от фактических затрат, но не более 10 миллионов рублей. Компенсация на лизинг оборудования, в том числе спецтехники, составит до 70% от первого взноса — до пяти миллионов рублей.

Кроме того, можно продлить срок уплаты авансового платежа по налогу на прибыль, а компаниям из туристической отрасли — обнулить НДС на пять лет. На такой же срок можно снизить финансовую нагрузку и продлить уплату налогов.